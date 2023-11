Un attaquant galère à l’OM, McCourt a l’habitude

Hugo Chirossel

Depuis le rachat du club par Frank McCourt en octobre 2016, de nombreux attaquants se sont succédé à l’OM, mais peu d’entre eux ont véritablement réussi à répondre aux attentes. Ce qui se vérifie une nouvelle fois cette saison avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais souffre de la comparaison avec Alexis Sanchez, mais il est loin d’être le seul à avoir été en difficulté à Marseille.

Arrivé cet été à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a la lourde tâche de succéder à Alexis Sanchez. Ce dernier a laissé un très bon souvenir à Marseille, pas tellement en ce qui concerne ses statistiques, même si elles sont convaincantes (18 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues), mais surtout par l‘état d’esprit, les efforts et l’envie qu’il véhiculait au sein du groupe marseillais. Des qualités que l’on ne retrouve pas chez Pierre-Emerick Aubameyang, qui en plus est en cruel manque d’efficacité.

Milik, un bilan honorable

C’est presque une constante de voir un attaquant être en difficulté à l’OM. Mis à part Alexis Sanchez évoqué précédemment et les six mois de Mario Balotelli, qui avait inscrit 8 buts en 15 matchs, la plupart des avant-centres passés par Marseille ont eu les mêmes soucis. Bien qu’il n’ait pas laissé un souvenir impérissable, les statistiques d’Arkadiusz Milik parlent tout de même pour lui. L’international polonais a inscrit 30 buts en 55 matchs, mais sa deuxième saison avant qu’il ne prenne la direction de la Juventus avait laissé un goût d’inachevé.

Une succession de déceptions

Pour le reste, aucun attaquant n’a réellement réussi à répondre aux attentes à l’OM. S’il est encore jeune et qu’il manque de temps de jeu ces derniers temps, le bilan de Vitinha, transfert le plus cher de l’histoire du club, laisse à désirer. Dario Benedetto était parti par la petite porte après avoir inscrit seulement 17 petits buts en 71 matchs. Si son état d’esprit était irréprochable, Valère Germain a plus été raillé pour ses ratés qu’encensé pour ses succès, un constat que l’on peut également faire avec Kostas Mitroglou. Le passage de Cédric Bakambu n’aura pas laissé un grand souvenir non plus et celui de Luis Suarez la saison dernière encore moins. Reste à savoir si l’histoire se répétera avec Pierre-Emerick Aubameyang ou s’il réussira à inverser la tendance.