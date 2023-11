Il lâche une annonce fracassante sur l'avenir de Messi

Jean de Teyssière

Depuis la fin de la saison de Lionel Messi à cause de la non-accession de l'Inter Miami aux playoffs de la MLS, les questions sur son avenir vont bon train. Un retour en prêt au FC Barcelone est la rumeur qui pourrait enflammer le mercato hivernal même si pour le journaliste Guillem Balague, un retour de Messi au Barça est totalement à exclure.

Auréolé du huitième Ballon d'Or de sa carrière, Lionel Messi n'a plus que deux matchs à disputer avant la fin de l'année, avec l'équipe nationale d'Argentine. Celui qui ne reprendra les matchs de clubs qu'en février prochain pourrait-il se faire prêter en Europe cet hiver ?

«Il va probablement prendre de longues vacances»

Interrogé par Caught Offside , le journaliste Guillem Balague explique que Lionel Messi va plutôt profiter de ce long temps sans matchs pour prendre du repos : « Il va probablement prendre de longues vacances mais pas deux mois. Un mois et demi je pense, ce qui sera les plus longues depuis qu’il a commencé sa carrière. Une partie de ces vacances lui permettra de décompresser car il a souffert de beaucoup de blessures depuis qu’il est arrivé à l’Inter Miami. Ce sera la possibilité pour lui de recharger les batteries et pouvoir s’entraîner à nouveau comme il le faisait avant, pour être compétitif, et pour permettra à l’Inter Miami d’accéder à un meilleur classement l’année prochaine. »

«Si Messi peut aller au Barça en prêt cet hiver ? Pas du tout»