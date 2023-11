Mbappé - Haaland : Griezmann répond cash à un journaliste !

Thomas Bourseau

Auteur d’un doublé en Ligue des champions mardi, Antoine Griezmann marche sur l’eau cette saison avec l’Atletico de Madrid. L’occasion pour un journaliste espagnol de remettre sur le tapis l’histoire de la table des meilleurs joueurs, mais cette fois-ci avec Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Griezmann a fait passer un message.

Antoine Griezmann est en feu cette saison avec l’Atletico de Madrid. En Liga, il est meilleur buteur de son club à égalité avec Alvaro Morata grâce à sept réalisations chacun. Et grâce à son doublé en Ligue des champions mardi lors de la large victoire des Colchoneros à l’occasion de la réception du Celtic (6-0).

Griezmann met un doublé, Simeone est aux anges

En conférence de presse, Diego Simeone, entraîneur du club rojiblanco, s’est totalement enflammé pour le champion du monde tricolore. « J’ai la chance, en tant qu’entraîneur, d’avoir un joueur comme Griezmann. Alors qu’ils n’étaient pas sûrs de son retour, j’étais convaincu. Il est fait pour jouer à l’Atlético Madrid ».

PSG : Kylian Mbappé fait son mea culpa https://t.co/e9Rh5Nc3dS pic.twitter.com/sbrmWiMXZ4 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Mbappé et Haaland ? Le truc de la table, vous l’avez assez exploité… Je suis juste bien à ma table»