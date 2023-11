Le PSG fait une surprise à Zaïre-Emery, il déballe tout

Hugo Chirossel

Intronisé capitaine des Espoirs par Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery va désormais découvrir l’équipe de France. Le phénomène du PSG a été célébré comme il se doit par ses coéquipiers après l’annonce de sa première convocation avec les A. Un geste que le milieu de terrain de 17 ans a beaucoup apprécié.

Titulaire au PSG, capitaine des Espoirs et maintenant l’équipe de France. Warren Zaïre-Emery poursuit son ascension fulgurante. Comme attendu depuis plusieurs jours, Didier Deschamps a annoncé jeudi que le joueur du PSG était convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus .

Mbappé - PSG : La sortie fracassante de Luis Enrique ! https://t.co/233BObMbM9 pic.twitter.com/yOzcFxhgTN — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Les stars du PSG ont célébré Zaïre-Emery

Une première convocation qui a également fait le bonheur de ses coéquipiers. Plusieurs joueurs du PSG, comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou bien Randal Kolo Muani se sont rués dans la chambre de Warren Zaïre-Emery après l’annonce de Didier Deschamps.

«J’étais très content parce que ça montre qu’on est une équipe»