Zaïre-Emery en équipe de France, le vestiaire du PSG exulte !

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery fait l’unanimité au PSG, mais pas seulement. En équipe de France Espoirs, sous décision du sélectionneur Thierry Henry, le milieu de terrain de 17 ans avait hérité du brassard en ce début de saison et à présent, est international français. Le vestiaire parisien l’a congratulé avec la manière.

Ce jeudi, alors que cela était évoqué dans la presse depuis plusieurs journées désormais, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs de l’équipe de France qualification de l’Euro les 18 et 21 novembre face à Gibraltar et la Grèce.

De capitaine des Espoirs à international français à 17 ans !

Une annonce qui a bien entendu fait réagir au PSG. Le milieu de terrain de 17 ans qui s’est imposé dans l’entrejeu de Luis Enrique au Paris Saint-Germain a reçu la visite de plusieurs joueurs du PSG dans sa chambre avec une caméra du club de la capitale pour immortaliser ce moment après l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps.

Félicitations, Warren ! 🤩❤️💙 ✨ #𝗠𝗮𝗱𝗲𝗜𝗻𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 pic.twitter.com/CyIhM9ttBm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 9, 2023

Mbappé, Kimpembe, Randal Kolo Muani ou encore Hakimi ont célébré Zaïre-Emery