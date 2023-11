PSG : Une bombe est lâchée, il annonce la couleur pour le mercato de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une nouvelle bombe a été lâchée mercredi, la Cadena SER affirmant que le Real Madrid avait jeté l'éponge Kylian Mbappé. Cependant, aucune décision définitive n’aurait été prise par la formation espagnole, et rien ne devrait bouger avant plusieurs mois, alors que le Français est sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison.

Le Real Madrid a-t-il vraiment lâché l’affaire pour Kylian Mbappé comme l’a annoncé la Cadena SER mercredi ? RMC a rapidement démenti l’information du média espagnol, et le journaliste Fabrizio Romano assure lui aussi qu’il n’y aurait eu aucune évolution dans le dossier Mbappé, le principal concerné étant actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG.

PSG, Real Madrid… Rien n’est décidé pour Mbappé

Ainsi, Fabrizio Romano n’est pas convaincu non plus par la bombe de la presse espagnole. « Ma position reste la même qu'il y a quelques jours , confie le journaliste sur CaughtOffside . Nous savons que le Real Madrid a publié un communiqué niant toute discussion sur la signature de Mbappe, mais c'est parce que rien ne s'est encore passé, et rien ne se passera au milieu de la saison parce que le Real Madrid ne veut pas créer des relations plus compliquées entre eux et le PSG, ou entre Mbappe et le PSG. Donc, malgré ce qui est affirmé ailleurs, je ne m'attends pas à des développements majeurs en novembre ou décembre, nous devrons attendre. »

« Pour l'instant il n'y a rien »