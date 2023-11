PSG : 200M€ pour Mbappé, c’est la panique au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre en fin de saison si jamais il ne prolonge pas son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'aurait pas encore tranché concernant son avenir. Néanmoins, le Real Madrid pourrait rendre un grand service aux Parisiens. Et pour cause, le club merengue aurait décidé de renoncer à la signature du capitaine des Bleus. «Une décision très réfléchie» compte tenu du coût qu'impliquerait une telle signature.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher pour son avenir. Une prolongation au PSG est toujours possible, tout comme un départ libre. Néanmoins, La Cadena SER a lâché une petite bombe mercredi en assurant que le Real Madrid se retirait des discussions et ne recruterait donc pas le capitaine de l'équipe de France. Une information rapidement démentie par RMC Sport qui assure que c'est une stratégie du club merengue afin d'être plus tranquille en coulisses. Mais d'après le journaliste espagnol Jesús Gallego, la décision du Real Madrid est ferme et définitive.

Mbappé : Il dénonce un problème dans le vestiaire du PSG https://t.co/Tl2yt9LH2N pic.twitter.com/Vo4t3pcqy8 — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«C'est une décision très réfléchie»

« J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une stratégie, mais ce n'est pas le cas. C'est une décision très réfléchie. Faire signer Mbappé n'allait pas être facile, mais Madrid ne va pas entrer dans la danse parce qu'il y a un facteur déterminant très clair, à savoir ce que la signature de Mbappé signifierait pour ce vestiaire et cette équipe », explique-t-il sur les ondes de La Cadena SER avant de préciser que l'investissement total pour la signature de Kylian Mbappé représenterait 200M€. Beaucoup trop aux yeux du Real Madrid.

«Ce serait un facteur aggravant pour le reste de l'équipe»