Surprise, le PSG a acté un transfert pour cet hiver

Très actif l'été dernier, le PSG prépare également le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes dans moins de deux mois. Dans cette optique, le club de la capitale semble déjà avoir identifié quel poste sera renforcé durant le mois de janvier. C'est ainsi qu'un nouveau latéral gauche est attendu à Paris.

L'été dernier, le PSG s'est lancé dans un nouveau projet en chamboulant totalement son effectif. Ainsi, pas moins de 11 nouveaux joueurs sont arrivés, tandis que plusieurs stars sont parties, à l'image de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti. Mais cela n'empêche pas le club de la capitale de préparer déjà le mercato d'hiver.

Le PSG acte l'arrivée d'un latéral gauche

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG aurait déjà acté l'idée de recruter un nouveau latéral gauche. Il faut dire que Lucas Hernandez n'a pas de concurrence pour le moment. En effet, Nuno Mendes est blessé depuis le début de saison et Layvin Kurzawa ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. En attendant l'arrivée d'un nouveau spécialiste du poste, Nordi Mukiele dépanne dans le couloir gauche, comme il a pu le faire contre Montpellier (3-0).

Le jeu du PSG penche trop à droite

Depuis le début de saison, le jeu du PSG penche clairement du côté droit avec l'entente du duo Hakimi-Dembélé. Par conséquent, les Parisiens deviennent prévisibles et afin de varier encore plus ses attaques, le club de la capitale souhaite enrôle le pendant d'Achraf Hakimi à gauche. Et en attendant le retour de Nuno Mendes, cela pourrait donc être une recrue qui débarquera cet hiver.