PSG : Mbappé recalé, l’Espagne hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé continue d'alimenter la chronique, notamment en Espagne. En effet, la presse ibérique a annoncé mercredi que le Real Madrid avait décidé de renoncer à la signature de l'attaquant du PSG. Une décision qui fait évidemment grandement parler sur le mercato, et toujours de l'autre côté de Pyrénées.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir et un départ libre est bien envisageable. Cependant, l'information révélée par La Cadena SER mercredi a fait l'effet d'une bombe. Le Real Madrid aurait effectivement renoncé à la signature de Kylian Mbappé pour trois raisons principales. La première est économique, l'investissement consenti pour une telle signature déstabiliserait l'équilibre salarial du vestiaire merengue . La deuxième est stratégique, le Real Madrid a effectivement décidé de recruter de très jeunes joueurs ces dernières années (Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Endrick...) et Kylian Mbappé chamboulerait ce projet du haut de ses 25 ans. Et enfin, la troisième concerne la fierté madrilène qui n'a pas digéré de se faire recaler par le Français ces dernières années. Des arguments qui ne sont pas du tout convaincants aux yeux du journaliste espagnol Julio Pulido.

Mbappé : Deschamps pousse un coup de gueule sur le Ballon d’Or https://t.co/qWHx9EF7ad pic.twitter.com/b6AyuT5r1g — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«C'est une erreur»

« Je pense que c'est la nouvelle de cette année et de l'année prochaine. Je crois sincèrement que Madrid se trompe et commet une erreur. C'est une erreur parce que ne pas signer un joueur comme Mbappé pour cette somme est une erreur. C'est une signature stratégique, non seulement d'un point de vue sportif, mais également d'un point de vue stratégique. Bellingham est sans doute le meilleur joueur du moment, mais qu'il soit le meilleur joueur du monde avec une projection d'avenir, cela reste à voir. Mbappé est une réalité. Nous n'avons pas à payer d'indemnité de transfert pour lui », assure-t-il au micro d' El Larguero sur La Cadena SER , avant d'en rajouter une couche concernant les autres arguments.

«Si à 25 ans il est un joueur déprécié et qu'il n'a rien à faire...»