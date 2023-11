Une star du PSG déballe tout sur l'avenir de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que le Real Madrid serait toujours en embuscade pour recruter la star parisienne, Achraf Hakimi - ami et coéquipier de l'attaquant français - a lâché ses vérités sur son avenir.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, alors que son engagement arrivait à terme le 30 juin 2022. Malheureusement pour le club de la capitale, son numéro 7 a décidé de ne pas activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé est en fin de contrat le 30 juin

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid serait encore et toujours à l'affût pour boucler le transfert du vice-champion du monde français, et ce, pour 0€.

«Espérons qu'il restera longtemps avec nous»