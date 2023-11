PSG : Deschamps justifie son gros coup avec Zaïre-Emery

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est finalement plus surprise, mais Warren Zaïre-Emery a bien été convoqué par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce. Le milieu de terrain du PSG devient l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Interrogé sur son choix, Didier Deschamps ne tarit pas d'éloges pour l'éphémère capitaine des Espoirs.

Auteur d'un début de saison très impressionnant au PSG, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme l'un des cadres de Luis Enrique qui a fait du jeune milieu de terrain un titulaire indiscutable à Paris. Rapidement nommé capitaine de l'équipe de France Espoirs par Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery était donc l'un des éléments clés du nouveau projet des Bleuets en vue des JO. Mais tout va très vite pour le jeune joueur formé au PSG qui continue d'impressionner au PSG, au point d'être désormais convoqué en équipe de France A. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a levé les derniers petits doutes à ce sujet et à justifier son choix.

Deschamps convoque Zaïre-Emery

« De part ce qu’il réalise avec le PSG depuis le dernier rassemblement. Il est là avec nous, parce qu’il a toutes les qualités pour évoluer au très haut niveau », assure le sélectionneur avant d'affronter Gibraltar et la Grèce. Et Didier Deschamps ne tarit pas d'éloges pour Warren Zaïre-Emery.

«Ce qu’il est capable de réaliser avec son club démontre un potentiel énorme»