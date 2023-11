Le RC Lens a tenté un gros coup avec Deschamps

Hugo Chirossel

Passé par l’AS Monaco et la Juventus au début de sa carrière d’entraîneur, Didier Deschamps a ensuite pris la direction de l’OM en 2009, club où il avait déjà évolué lorsqu’il était joueur. Mais avant de faire son retour à Marseille, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France aurait pu atterrir au RC Lens, qui s’est finalement attaché les services de Guy Roux.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2001, Didier Deschamps n’est pas resté inactif très longtemps. La même année, il a été nommé entraîneur de l’AS Monaco, qu’il avait mené jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2004. Le sélectionneur de l’équipe de France a ensuite fait remonter la Juventus en Serie A, avant de faire son grand retour à l’OM en 2009.

«Ça a failli se faire et c’est finalement Guy Roux qui était venu»

Mais entre-temps, Didier Deschamps aurait pu débarquer au RC Lens. « Il y a des entraîneurs que j’aurais aimé voir au RC Lens ? J’ai essayé Didier Deschamps. Ça a failli se faire et c’est finalement Guy Roux qui était venu. J’aurais bien voulu avoir Frédéric Antonetti, c’est un mec que j’adore. Mais on ne peut pas vivre de regrets, c’est comme pour les joueurs », a confié Gervais Martel, dans un entretien accordé au journal L’Union .

«C’est lui que j’avais contacté en premier»