Deschamps l’annonce, il est fan d’un joueur du PSG

Arrivé cet été au PSG, Randal Kolo Muani peine à justifier les 90M€ investis par le club de la capitale. En effet, son rendement est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert, mais l'ancien attaquant du FC Nantes continue de bénéficier du soutien de Didier Deschamps qui confie qu'il apprécie grandement Kolo Muani.

Cet été, le PSG a largement remanié son secteur offensif en dépensant sans compter pour recruter Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais aucun des trois n'est totalement convaincant depuis le début de saison. A commencer par l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort, recruté pour 90M€, mais qui n'a inscrit que 3 buts. Néanmoins, Didier Deschamps continue de lui faire confiance et le convaincant dans chacune de ses listes, tout en lui accordant une place importante. Il faut dire qu'il adore le joueur du PSG et ne s'en cache pas.

«Vous ne l’aimez pas Kolo Muani. Moi je l’aime peut-être trop»

« Vous êtes très sévère avec lui, trop. Vous ne l’aimez pas Kolo Muani. Moi je l’aime peut-être trop mais vous, vous ne l’aimez pas assez. C’est un attaquant axial qui aime bien s’il y a des espaces parce qu’il a la vitesse. Il a la capacité, comme il le fait avec Kylian, de pouvoir alterner. Certes, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup », lance le sélectionneur de l'équipe de France dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«Je vous le répète : n’oubliez pas d’où il vient»