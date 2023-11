Un joueur du PSG dans le dur, Deschamps fait un choix fort

Hugo Chirossel

Arrivé cet été en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, Randal Kolo Muani vit un début d’expérience compliqué au PSG. Ses dernières sorties en équipes de France n’ont elles aussi pas été très convaincantes. Si Marcus Thuram devrait être titularisé contre Gibraltar, Didier Deschamps compte encore sur l’attaquant parisien.

« Vous êtes trop sévères avec Kolo Muani . » Présent en conférence de presse lundi, Didier Deschamps a pris la défense de Randal Kolo Muani. L’attaquant de 24 ans enchaîne les prestations décevantes depuis son transfert au PSG l’été dernier.

«Vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire»

« Vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut mieux faire... Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup. L'attente et l'analyse que beaucoup peuvent faire c'est que c'est Paris, on l'a payé un prix important, donc il doit être tout de suite performant mais n'oubliez pas d'où il vient », a ajouté Didier Deschamps.

Kolo Muani reste numéro 1 pour Deschamps