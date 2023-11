Un joueur du PSG se lâche sur sa relation avec Mbappé

Hugo Chirossel

Arrivé au PSG lors de l’été 2021, Achraf Hakimi s’est très vite lié d’amitié avec Kylian Mbappé. Les deux hommes sont très proches au sein du vestiaire parisien, une relation sur laquelle est revenu l’international marocain. Ce dernier a tenu à remercier le capitaine de l’équipe de France pour son soutien, que ce soit à son arrivée ou lors de ses périodes plus compliquées.

C’est de notoriété publique, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont plus que de simples coéquipiers. Les hommes sont très amis depuis que l’international marocain a été recruté par le PSG lors du mercato estival 2021. Une relation particulière dans le monde du football, où les joueurs ont parfois du mal à créer de vraies amitiés.

«Il y en a peu qui sont de vrais amis»

« Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l’un quitte le club, puis l’autre quitte le club », a confié Achraf Hakimi, dans un entretien accordé à PSG TV . Le latéral gauche du PSG s’est ensuite exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé.

«Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous»