Le PSG se frotte les mains pour Mbappé et une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche d'Achraf Hakimi dans le vestiaire du PSG, Kylian Mbappé a donc noué une amitié qui s'avère forcément bénéfique pour le club de la capitale. Luis Campos livre son point de vue à ce sujet, et le dirigeant portugais assure malgré tout que le plus important est ailleurs.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont noué des liens solides depuis le début de leur collaboration au PSG il y a un peu plus de deux ans, et les deux joueurs sont désormais très proches. Une relation qui facilite donc la vie de groupe en interne, et à l'occasion d'une conférence à la Sorbonne, le conseiller sportif du PSG Luis Campos a évoqué les bienfaits d'une telle amitié qui, s'il n'est pas forcément indispensable au bon fonctionnement d'une équipe, y contribue forcément.

PSG : Une incroyable bataille se prépare pour Mbappé https://t.co/tMjgqh1lMz pic.twitter.com/VyRB6tmKqw — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

« Le plus important est qu'ils gagnent sur le terrain »

« Hakimi et Mbappé? S’ils peuvent être amis c'est bien, mais le plus important est qu'ils gagnent sur le terrain. J'ai été dans une équipe où les joueurs se disaient à peine bonjour, mais ils étaient tellement professionnels qu'ils ont tout donné pour gagner, ils travaillaient ensemble dans l'objectif de gagner. Pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, il faut être connaisseur du jeu », a expliqué Luis Campos.

Campos évoque sa recette