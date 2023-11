Le PSG a tout changé pour cette star

Hugo Chirossel

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi s’est ensuite révélé au Borussia Dortmund, avant de rejoindre l’Inter Milan puis le PSG lors de l’été 2021. Cela fait donc un peu plus de deux ans que l’international marocain est un joueur du club de la capitale. Désormais âgé de 25 ans, il estime avoir beaucoup progressé depuis son arrivée à Paris.

En 2021, le PSG avait dépensé plus de 60M€ afin de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, alors à l'Inter Milan. Passé par le Real Madrid et le Borussia Dortmund, l'international marocain (64 sélections) est revenu sur son évolution depuis qu’il est arrivé à Paris.

«J’ai l’impression que je progresse chaque année»

« Bien sûr, je n’étais pas le même joueur en Bundesliga qu’aujourd’hui. J’ai beaucoup évolué sur beaucoup d'aspects et je continue. Donc oui, bien sûr, j’ai l’impression que je progresse chaque année et sur le plan mental aussi », a déclaré Achraf Hakimi, dans un entretien accordé à PSG TV .

«Je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer»