PSG : Mbappé est attendu, il fait une demande au Real Madrid

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé au profit du Real Madrid en fin de saison et ce, en tant qu’éventuel futur agent libre. De l’autre côté des Pyrénées, Joselu espère que la potentielle venue de Mbappé ou d’un autre grand nom européen ne contrecarrera pas ses plans personnels au Real Madrid.

Le Real Madrid ne se serait clairement pas retiré de l’opération contrairement aux informations communiquées par la Cadena SER la semaine dernière. Selon Frédéric Hermel, l’attaquant du PSG qui ne prendra pas de décision imminente sur son avenir comme révélé par le10sport.com le 2 octobre dernier bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, a toujours la cote au Real Madrid.

Le Real Madrid toujours en course pour Mbappé

« Pour en avoir discuter avec des gens qui comptent, le Real n’a pas oublié Mbappé ». Voici le message que le journaliste a fait passer mardi soir pour l’émission de RMC : Rothen s’enflamme. Néanmoins, le Real Madrid aurait simplement changé d’approche afin d’éviter d’être à nouveau le « dindon de la farce » selon les mots d’Hermel.

PSG : Il lâche une annonce fracassante sur Mbappé, le feuilleton relancé ? https://t.co/aog3RQgJwB pic.twitter.com/PvtPi3Jvq7 — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Mbappé ? Joselu demande au Real Madrid de lui faire confiance