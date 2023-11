Mbappé - PSG : Un problème de longue date réglé par Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Malgré son triplé à Reims la semaine dernière (3-0), Kylian Mbappé a été critiqué par Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a estimé que le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale pourrait apporter beaucoup plus à son équipe dans d’autres aspects du jeu. Et il semblerait que d’autres coachs passés par le PSG ait eu la même lecture de la situation.

Luis Enrique se lâchait samedi dernier au micro de Prime Video après la victoire acquise par le PSG sur la pelouse du Stade de Reims (3-0). Ne remettant absolument pas en question ses qualités de buteur alors qu’il venait d’inscrire un triplé, l’entraîneur du PSG se disait mécontent de l’apport global de Kylian Mbappé. Le technicien espagnol assurait que Mbappé pouvait mieux faire dans d’autres aspects du jeu.

«Luis Enrique ? Il n'est pas le premier entraîneur du PSG à le vouloir»

A en croire les informations récoltées par le journaliste Jonathan Johnson, Luis Enrique ne serait pas le seul entraîneur du PSG à avoir pensé demander cela à Kylian Mbappé. « L'entraîneur du PSG a admis qu'il n'était toujours pas satisfait de son joueur et qu'il exigeait davantage de lui malgré ses buts héroïques. Il n'y a cependant rien à lire dans les récents commentaires d'Enrique concernant Mbappé. Ce n'est pas un secret que le tacticien espagnol aimerait voir sa superstar française travailler plus dur pour l'équipe et il n'est pas le premier entraîneur du PSG à le vouloir ».

La critique d’Enrique envers Mbappé «montre à quel point les choses changent au Parc des Princes»