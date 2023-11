Mercato : Les plans du PSG plombés par un ancien de Ligue 1 ?

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike ne figure plus dans les petits papiers du PSG et le joueur se serait fait à cette idée. Un départ pendant le mercato hivernal semble se préciser vers Newcastle qui cherche un buteur alors que les Magpies ont deux blessés dans le secteur offensif. Néanmoins, Serhou Guirassy pourrait faire capoter l’opération Ekitike. Explications.

Depuis quelques jours, le feuilleton Hugo Ekitike est clairement reparti de plus belle. La semaine dernière, dans le cadre du déplacement du PSG à Reims, ancien club de l’attaquant français, le directeur général du Stade de Reims apportait son soutien à Ekitike qui a été mis au placard au Paris Saint-Germain. « Ekitike ? Je ne suis pas là pour commenter les choix du Paris Saint-Germain, juste soutenir parce que c’est un excellent joueur. C’est un homme remarquable aussi, qui se construit. Et je lui souhaite juste le meilleur parce qu’il a besoin de jouer, il a besoin que sa carrière continue ». Après Mathieu Lacour, une autre figure forte du club rémois a évoqué la situation de l’ancien buteur de l’équipe.

Reims évoque un retour d’Ekitike

En effet, pour l’ Union , Will Still s’est confié sur la situation délicate d’Hugo Ekitike au PSG, à la fois écarté de la liste de la Ligue des champions et absent des feuilles de match de Luis Enrique. « Un retour d’Ekitike ? Ça n’a jamais été évoqué au cours des réunions avec la direction. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l’instant, c’est une rumeur infondée. On sait qu’en raison de la Coupe d’Afrique et de la Coupe d’Asie des nations, l’effectif va devoir être réadapté en janvier, mais on a ciblé des postes, pas encore des joueurs ».

Le départ d’Ekitike à Newcastle en péril à cause de Guirassy ?