Mbappé : Le PSG prend une décision forte

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. Notamment en Espagne. En effet, les médias de l'autre côté des Pyrénées continuent d'insister sur la possibilité d'un départ libre de l'attaquant du PSG. Au sein du club parisien, ces rumeurs insistantes ne font même plus réagir au point qu'elles ne seront plus commentées.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des feuilletons les plus agités du mercato depuis plusieurs années désormais. Et avec la fin de son contrat qui approche, les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Il faut dire que s'il ne prolonge pas son contrat au PSG, le capitaine de l'équipe de France sera autorisé non seulement à discuter mais également à s'engager avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre la saison prochaine. Et vue d'Espagne, c'est cette option qui prend de l'ampleur.

Les rumeurs s'enchaînent pour Mbappé

En effet, ce jeudi, AS a consacré un article à la situation de Kylian Mbappé et révèle que le PSG a décidé de ne pas prolonger son attaquant vedette qui a refusé d'activer l'option présente dans son contrat lui permettant d'étendre son bail pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Si cette information se confirme, cela laisserait donc la voie libre au Real Madrid pour enfin obtenir la signature de Kylian Mbappé après laquelle le club merengue court depuis plusieurs années..

Le PSG refuse d'en parler

Des rumeurs qui s'intensifient et qui semblent agacer le PSG. A tel point que selon les informations de Dani Gil Lopez, correspondant à Paris pour plusieurs médias espagnols, le club de la capitale a pris la décision de ne plus commenter les informations qui sortent au sujet de Kylian Mbappé. Sur son compte X (ex-Twitter), le journaliste espagnol assure que Nasser Al-Khelaïfi et son joueurs souhaitent uniquement se consacrer sur l'aspect sportif afin de réaliser une grande saison.