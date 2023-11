Un crack claque la porte du PSG et justifie son choix

Thibault Morlain

Attaquant de Cardiff City, Yakou Meïté fait partie de ces nombreux talents qui ont été formés du côté du PSG. N’ayant toutefois jamais eu la chance d’exploser en équipe première, il a comme beaucoup fait le choix de partir loin de Paris. En 2016, Meïté a ainsi rejoint Reading et il en a dit plus sur cette décision de faire ses valises.

Aujourd’hui, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France, mais aussi en Europe. Ces dernières années, nombreux ont été les talents qui sont sorties des équipes de jeunes à Paris. Pour autant, tous n’ont pas eu leur chance en équipe première. Le PSG est en effet frappé d’un terrible mal, ne pouvant pas remédier à l’exode de ses pépites. A défaut de réussir dans la capitale française, plusieurs jeunes joueurs ont décidé d’aller tenter leur chance à l’étranger. La liste est longue et on peut notamment citer Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Mike Maignan ou encore Moussa Diaby.

Yakou Meïté quitte le PSG pour Reading

Prometteur chez les jeunes du PSG, Yakou Meïté aura lui préféré quitter le club de la capitale pour avoir du temps de jeu en Angleterre, à Reading. A l’occasion d’un entretien accordé à 90min , celui qui évolue désormais à Cardiff City est revenu sur sa décision de quitter le PSG. « A quel moment j’ai senti que ma carrière ne s’écrirait pas avec les pros du PSG ? J’ai compris quand on a voulu me proposer un nouveau contrat, c’était un contrat pro avec aucune garantie », a commencé par expliquer Meïté.

« Je n’étais pas dans les plans »