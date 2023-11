«Un robot» va signer au PSG, la confidence de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les feux sont au vert dans le dossier Warren Zaïre-Emery. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les différentes parties vont dans le même sens. Un accord devrait être trouvé avec celui que le vestiaire du PSG surnomme affectueusement « robot ». Son compère Ethan Mbappé a dévoilé l'origine de ce surnom.

On connaissait « Donatello », surnom utilisé par le vestiaire du PSG pour désigner Kylian Mbappé. Désormais, il y a « le robot ». Un terme utilisé pour désigner Warren Zaïre-Emery et crée par Presnel Kimpembe.

Le PSG s’attaque à un crack, il reçoit une invitation au Real Madrid https://t.co/P8YvWCznIk pic.twitter.com/Df0ZTKhYhQ — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Kimpembe a trouvé un surnom à WZE

Comme annoncé par Le Parisien, le défenseur du PSG a décidé de le surnommer ainsi en raison de son sérieux et de son envie de toujours progresser. Une maturité déconcertante pour un jeune homme âgé de 17 ans et qui n'a pas encore passé son baccalauréat. De la même génération que Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé est dans la même situation. Il s'est prononcé sur son entente avec le milieu de terrain et sur le sérieux de ce dernier.

« Il est toujours au travail »