Mercato : Il quitte Cristiano Ronaldo pour imiter Payet !

Arnaud De Kanel

Arrivé à Al-Nassr peu avant Cristiano Ronaldo, Luiz Gustavo est libre de s'engager avec le club de son choix depuis juillet. L'ancien milieu de terrain de l'OM a mûrement réfléchi avant de choisir sa future destination. Et tout comme Dimitri Payet, il serait sur le point de rejoindre le championnat brésilien.

Le 24 juillet 2022, Luiz Gustavo s'engageait en faveur d'Al-Nassr en ignorant que six mois plus tard, Cristiano Ronaldo allait le rejoindre. Après avoir passé une demi-saison aux côtés du quintuple Ballon d'Or, le Brésilien s'est retrouvé sans club. Libre depuis le mois de juillet, l'ancien milieu de terrain de l'OM devrait rejoindre le Brésil où évolue un certain Dimitri Payet.

ll recale l'OM et va rejoindre Benzema https://t.co/xx4peqm0iS pic.twitter.com/3baC73Vyug — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Luiz Gustavo vers Sao Paulo ?

Luiz Gustavo a laissé un très bon souvenir aux supporters de l'OM lors de son passage dans la cité phocéenne. Passé par Fenerbahçe et Al-Nassr depuis son départ de l'OM, le milieu de terrain devrait rejoindre le Brésil dans les prochains jours. D'après le média local ge.globo , Gustavo se serait mis d'accord avec Sao Paulo. Il serait attendu mardi prochain pour signer son contrat et passer sa visite médicale.

Il va retrouver Payet au Brésil

Au Brésil, Luiz Gustavo va donc retrouver Dimitri Payet ! En effet, le milieu offensif de l'OM a rejoint Vasco de Gama cet été après avoir été poussé vers la sortie par Pablo Longoria. Le Brésilien a refusé plusieurs offres venues de l'étranger pour revenir dans son pays natal, 15 ans après son départ pour l'Europe.