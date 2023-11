Panique au PSG, sept joueurs vont partir ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, sept joueurs du PSG partiront librement et gratuitement cet été s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Il s'agit de Kylian et d'Ethan Mbappé, de Layvin Kurzawa, de Presnel Kimpembe, de Sergio Rico, de Keylor Navas et d'Alexandre Letellier. Reste à savoir lesquels d'entre-eux finiront par rempiler avec le PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était engagé jusqu'au 30 juin 2022. Mais heureusement pour le club de la capitale, son numéro 7 a accepté de rempiler pour une durée de deux saisons, plus une en option.

Les Mbappé sont en fin de contrat le 30 juin

Alors qu'il a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une saison supplémentaire, Kylian Mbappé est actuellement lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024. Par conséquent, la star française changera de club librement et gratuitement cet été si elle ne prolonge pas d'ici-là. Et elle ne serait pas la seule à se trouver dans cette situation.

Idem pour Kurzawa, Kimpembe, Rico, Navas et Letellier

En plus de Kylian Mbappé, son frère Ethan, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Sergio Rico, Keylor Navas et Alexandre Letellier sont également dans la dernière année de leur contrat avec le PSG. Par conséquent, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pourrait perdre sept joueurs au total sans encaisser la moindre indemnité de transfert le 1er juillet. A suivre...