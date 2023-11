Le PSG prépare cinq transferts en janvier ?

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait se séparer de cinq joueurs de son effectif. Barré par une concurrence XXL à Paris, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike devraient aller chercher du temps de jeu ailleurs au mois de janvier.

Durant la dernière fenêtre de transferts, le PSG s'est montré particulièrement actif sur le mercato. En effet, Luis Campos a bouclé douze transferts au total. Plus précisément, le conseiller football du PSG a offert à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos à Luis Enrique. De surcroit, le club de la capitale a activé la clause de rachat de Xavi Simons, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig.

Navas, Kurzawa, Soler et Ekitike sur le départ ?

Très actif lors du mercato estival 2023, Luis Campos pourrait l'être aussi en janvier. En effet, plusieurs joueurs de l'effectif de Luis Enrique peinent à emmagasiner du temps de jeu depuis le début de l'exercice 2023-2024. Ainsi, ils pourraient aller voir ailleurs cet hiver pour relancer leur saison.

Un joueur du PSG humilie Messi en plein match et met le feu sur les réseaux sociaux https://t.co/IodiiPjupz pic.twitter.com/KbObPQQXZm — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Direction la Juventus pour Ruiz ?