PSG : Mbappé sur le point de briser le vestiaire du Real Madrid ?

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler en Espagne, où la possibilité de le voir revêtir le maillot du Real Madrid est redevenue possible avec sa situation contractuelle. Mais l’arrivée éventuelle de la star du Paris Saint-Germain pourrait être un dossier beaucoup plus délicat à gérer que prévu, pour la direction madrilène.

Dans un mois et demi, Kylian Mbappé pourra déjà négocier librement avec d’autres clubs et le scénario catastrophe se précise pour le PSG. Si une prolongation n’est pas à exclure, le temps qui passe semble gonfler la confiance du Real Madrid, qui pourrait finalement boucler l’arrivée du Français.

Un attaquant du PSG en pleine galère, il a trouvé la solution https://t.co/RJsgUj0LRI pic.twitter.com/ph2Gw9MAAq — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Le Real Madrid rêve à nouveau, mais...

Mais à quel prix ? Car si Mbappé ne prolonge pas avec le PSG il sera évidemment libre, mais il y aura forcément des grosses primes et surtout, un salaire conséquent. Les médias espagnols ont parlé de 35M€ net par an, ce qui représenterait un gros effort de la part de l'attaquant de 24 ans, qui gagne actuellement près de 50M€ par an à Paris.

Un équilibre cassé par Mbappé ?

Cet effort pourrait bien ne pas suffire, parce qu’avec 35M€ Kylian Mbappé caracolerait toujours en tête de la grille salariale du Real Madrid... puisque pour le moment aucun joueur ne dépasse les 11M€ ! On retrouve notamment Toni Kroos et David Alaba dans les premiers avec respectivement 10,7 et 10,8M€ par an, puis Vinicius Jr et Jude Bellingham, qui gagnent autour des 10M€.