PSG : Mbappé va annoncer son prochain club, la date est fixée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour le moment, il continue de ménager le suspens en refusant de s'exprimer sur son futur qui passera par une prolongation au PSG ou un départ libre. Néanmoins, il semble avoir décidé du moment où il fera son annonce.

L'avenir de Kylian Mbappé est clairement au cœur de toutes les spéculations. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et un départ libre à l'issue de la saison n'est pas à exclure. Néanmoins, malgré l'agitation autour de lui, Kylian Mbappé refuse d'évoquer son avenir... pour le moment.

Stupeur au PSG, Mbappé fait une annonce en privé https://t.co/6nZLoE66mY pic.twitter.com/GYzyszQaK2 — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Mbappé évoquera son avenir lorsque le PSG n'aura plus rien à jouer

En effet, présent en conférence de presse avec l'équipe de France vendredi, Kylian Mbappé a balayé les questions au sujet de son avenir. Et pour cause, selon Le Parisien , Kylian Mbappé attend que le PSG n'ait plus rien à jouer avant d'annoncer son choix. Il ne souhaite pas que son cas personnel prenne le pas sur les enjeux sportifs.

La même stratégie qu'en équipe de France ?

C'est d'ailleurs pour la même raison qu'il ne s'était plus présenté en conférence de presse avec l'équipe de France depuis le 15 juin malgré son statut de capitaine. Kylian Mbappé attendait que les Bleus soient officiellement qualifiés pour l'Euro avant de revenir devant la presse. C'est chose faite. Mais il faudra encore être un peu patient pour qu'il évoque son avenir au PSG.