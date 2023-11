Mbappé balance sur Luis Enrique et Deschamps

Jean de Teyssière

Absent des conférences de presse depuis le mot de juin, Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, était de retour vendredi devant les journalistes. Il n'a pas voulu répondre aux questions sur son avenir, donnant rendez-vous au Campus PSG pour en parler. L'attaquant de 24 ans a en revanche répondu à de nombreuses questions, notamment celle concernant la différence de coaching entre Luis Enrique et Didier Deschamps...

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui (...) Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C'est mon opinion mais j'ai peut-être tort. » Malgré son triplé face à Reims (3-0) le week-end dernier, Luis Enrique avait tenu ses propos assez étonnants envers le numéro 7 du PSG. Kylian Mbappé a affirmé avoir « bien pris » ces remarques, même s'il s'était interrogé sur le timing de cette déclaration.

«Deschamps me donne une liberté totale sur le couloir gauche»

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, était présent en conférence de presse vendredi pour évoquer le match face à Gibraltar. Le numéro 10 de l'équipe de France a été interrogé sur la différence de coaching entre Didier Deschamps et Luis Enrique : « Le sélectionneur ici est dans l'adaptation à notre adversaire, ce qui fait que je suis un joueur différent. Ça me permet d'élargir ma palette. Je peux encore m'améliorer et élargir ma palette. Ici, le coach me donne une liberté totale sur le couloir gauche. »

«Luis Enrique me donne plus de structures»