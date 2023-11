PSG : Un invité mystère lors du prochain mercato d’hiver ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Alors que tous les médias annoncent la probable arrivée d’un latéral gauche au PSG lors du prochain mercato d’hiver, Le 10 Sport indique que les plans parisiens se tournent plutôt vers un autre poste. Le recrutement de janvier pourrait en effet concerner un invité mystère dans un autre registre que celui de la défense…

Le PSG a très vite identifié un souci sur le côté gauche. La blessure de longue durée de Nuno Mendes, très convaincant pour sa première saison à Paris, fragilise le poste puisque Lucas Hernandez, recruté pour évoluer plutôt dans l’axe, ne dispose que d’une doublure nommée Layvin Kurzawa, qui n’est plus au niveau depuis un long moment. Pour autant, avoir mené une réflexion depuis septembre sur le sujet, le PSG ne devrait pas recruter à gauche.

Le PSG change ses plans

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a prospecté pour le poste de latéral gauche. Un émissaire du club a même été en Amérique du Sud lors de la première trêve internationale de septembre. En Argentine et en Uruguay, un joueur a été particulièrement observé. Si son identité n’a pas filtré, ce joueur ne sera finalement pas la recrue du prochain mercato de janvier. Paris, qui ne souhaite pas faire beaucoup de vague à l’intersaison, veut concentrer son recrutement sur un dossier. A un autre poste que celui du latéral gauche.

Un manque au milieu du terrain

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Luis Campos a une idée très précise du joueur qu’il souhaite voir débarquer au PSG. Le 10 Sport n’a eu que très peu d’indice sur cette prochaine recrue. Mais nos sources confirment que ce joueur n’évolue pas en défense. Depuis plusieurs semaines, les principaux manques du PSG se situent au milieu du terrain. Aux côtés d’un Warren Zaïre-Emery en feu et des prometteurs Vitinha – Ugarte, il manque un profil plus « solide ». Il y a fort à penser que ce sera dans l’entrejeu que Paris bougera. A l’approche des matchs couperets de Ligue des Champions, le PSG aura clairement besoin d’un taulier. Un aboyeur, d’expérience, capable d’encadrer la jeunesse et le bouillonnant secteur offensif.

Paris regarde « Français »

Un point à prendre en compte dans la stratégie de recrutement du mercato. De plus en plus, Luis Campos s’attache à regarder les profils issus de la formation française. Chaque club doit répondre à une logique de quota, notamment en Ligue des Champions, en alignant au moins quatre joueurs issus de la formation de son pays. Si Paris doit recruter cet hiver, il y a des chances que ce joueur réponde à ces critères. En ce sens, des garçons comme Youssouf Fofana (AS Monaco), Khéphren Thuram (OGC Nice), Manu Koné (Borussia M’Gladbach) ou encore Adrien Rabiot (Juventus) sont des profils à surveiller…