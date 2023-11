Transferts : Le clan Haaland annonce une bonne nouvelle au Real Madrid

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Erling Haaland serait désormais une option privilégiée à Kylian Mbappé au sein du club merengue. Et l'agent du buteur de Manchester City, Rafaela Pimenta, ouvre la porte à un éventuel transfert de l'international norvégien dans les années à venir.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, Erling Haaland s'apprête-t-il à changer d'air pour prendre la direction du Real Madrid ? RMC Sport révélait récemment que cette piste prendrait beaucoup d'ampleur que celle menant à Kylian Mbappé au sein du club merengue , et Haaland pourrait donc finalement être la prochaine star madrilène plutôt que l'attaquant du PSG. Quoiqu'il en soit, l'entourage du joueur norvégien semble déjà se préparer à un éventuel transfert...

L'agent d'Haaland évoque son futur transfert

Interrogée par Relevo , l'agent d'Erling Haaland fait une annonce de taille à ce sujet : « Erling est maître de son destin. Pas seulement maintenant pour toute sa carrière, et à 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre entre le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Il faut parler des choses, les traiter de manière à ce que tout le monde aille bien. Erling fera toujours ce qui est bon pour lui et pour son club, Manchester City. Lorsque tout le monde sera prêt à acter un changement, ce sera fait. Ce n'est pas le genre de joueur qui va dire "Je m'en vais, bye, je ne veux rien savoir". Ce n'est pas comme ça. Et cela n’arrivera pas parce que le respect passe avant tout. S'ils le lui donnent, il le donnera aussi », indique Rafaela Pimenta, qui laisse donc la porte ouverte au Real Madrid à travers ces déclarations.

« Si un jour quelque chose doit arriver... »