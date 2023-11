Mbappé : Le plan du Real Madrid est dévoilé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid n'a pas digéré le volte-face de Kylian Mbappé au début de l'année 2022. Alors qu'il semblait avoir donné son accord au club espagnol, le joueur français avait retourné sa veste au dernier moment et prolongé son contrat avec le PSG. Deux ans après, le Real Madrid est toujours sur les traces de Mbappé, mais sa posture est bien différente.

Plus de deux ans après, le Real Madrid n'a toujours pas digéré la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. « Ce qu’il s’est passé il y a un an et demi, le Real Madrid l’a encore en travers de la gorge. Plusieurs m’ont dit qu’aujourd’hui, la parole de Mbappé n’avait plus de valeur » a confié Fred Hermel. Le club espagnol se méfie grandement du joueur français, qui n'a toujours pas étiré son bail avec le PSG. L'occasion est trop belle pour le Real Madrid, qui compte revenir à la charge. Mais Mbappé devra y mettre du sien.

PSG : Mbappé à l’origine d’un conflit, le Real Madrid va tout abandonner https://t.co/QiYT2sYTs3 pic.twitter.com/SEirxpxdgw — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Le Real Madrid ne veut plus être « le dindon de la farce »

« Le Real Madrid a renoncé à se mettre en avant pour Mbappé. Pour en avoir discuter avec des gens qui comptent, le Real n’a pas oublié Mbappé. La porte reste ouverte pour Mbappé. Par contre, la stratégie a changé. Le Real ne veut plus être en première ligne et être le dindon de la farce si Mbappé prolonge au PSG. En se mettant en retrait, le Real n’aura pas l’air d’un imbécile » a lâché Hermel. Surtout que certains en interne privilégieraient le profil d'Erling Haaland (Manchester City).

« C’est à Mbappé de faire les efforts »