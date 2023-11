Alexis Brunet

Pour le rassemblement de novembre de l'Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Warren Zaïre-Emery. Le joueur du PSG disputera sans doute samedi ses premières minutes de jeu avec les Bleus. Le sélectionneur a par ailleurs confié en conférence de presse que le milieu parisien pouvait rester longtemps par la suite avec l'Équipe de France, mais cela demande confirmation, lors des prochains matches.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery impressionne au PSG. Le joueur de 17 ans s'est imposé au sein de l'équipe parisienne, et il collectionne les bonnes performances, aussi bien en Ligue 1, qu'en Ligue des champions. Ses prestations lui ont d'ailleurs permis d'être appelé pour la première fois en Équipe de France.

Deschamps lance un défi à Zaïre-Emery

Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s'est exprimé sur Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur a affirmé que le joueur du PSG pouvait s'imaginer rester longtemps en Équipe de France, mais cela demande confirmation. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Quand on devient international, c'est une étape. Il y a des lendemains. Les exigences sont plus élevées. Warren a par exemple une exposition médiatique très importante. Ça demande confirmation de toute façon. Si je l'appelle, ce n'est pas pour faire un effet de mode. Quand j'appelle quelqu'un, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a le potentiel pour rester avec nous. Parfois ça prend un peu plus de temps. »

WZE est pressenti titulaire

Les Bleus défient Gibraltar samedi, à Nice. Pour cette occasion, il est probable que Warren Zaïre-Emery soit titulaire au milieu de terrain. S'il ne l'est pas, Didier Deschamps a confié qu'il aurait tout de même du temps de jeu. Le joueur du PSG fêtera donc très probablement sa première apparition avec l'Équipe de France. Le Parisien deviendra alors l'un des plus jeunes internationaux français, en battant par exemple un certain Eduardo Camavinga.