Benzema, Ribéry… Zahia vide son sac après le scandale

Il y a treize ans éclatait l'affaire Zahia. En 2010, plusieurs joueurs de l'équipe de France (Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Sidney Govou et Franck Ribéry) étaient mêlés à cette affaire de proxénétisme. Depuis, la jeune femme a rebondi et a entamé une carrière d'actrice. Ce mercredi, elle a accepté de revenir sur ce scandale, qui a profondément marqué sa vie.

« C'était le choc »

« Ce scandale m'a beaucoup affecté. Puisque je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas provoqué. Je n'ai porté plainte contre personne. Je ne suis pas allé voir la police, ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient des enregistrements, des écoutes. C'était le choc, donc au départ, je nie. Mon nom est sorti malgré moi dans la presse, pour moi c'était la fin de ma vie. J'ai même pensé à me suicider. On le sait très bien: cette étiquette, c'est la pire qu'une femme puisse porter dans la société. Et commencer ma vie d'adulte avec cette étiquette, être connue par tout le monde comme 'ce genre de femme', c'était très dur » a-t-elle confié à L'Equipe.

« Pour moi, on m'avait tuée »