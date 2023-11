Coup dur, il quitte l’OM et se fait recaler sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Une saison et puis s’en va. Igor Tudor ne s’est pas éternisé à l’OM et a plié bagage cet été. Le technicien croate, passé par le banc de touche de l’Hellas Vérone, postulerait pour le Napoli. Le retour en Italie de Tudor pourrait être repoussé à cause de Walter Mazzarri. Explications.

Igor Tudor a claqué la porte de l’OM en fin de saison dernière après seulement un exercice complet à la tête de l’effectif du club phocéen. Et depuis, le technicien croate fait parler de lui sur le marché des entraîneurs et plus particulièrement du côté du Napoli dernièrement. Défait par Empoli dimanche (1-0), Garcia ne devrait pas conserver son poste d’entraîneur selon la Gazzetta dello Sport.

Après l’OM, Tudor postule à Naples

Pour le remplacer, Igor Tudor serait une option prise en considération par le comité de direction du Napoli. Le président Aurelio De Laurentiis pourrait cependant snober l’ancien coach de l’OM. La cause ? Le journaliste Fabrizio Romano dévoile sur son compte X ce mardi que Tudor demanderait un contrat de deux ans au Napoli, lorsque Walter Mazzarri se montrerait moins gourmand.

Mazzarri en pole position pour le poste d’entraîneur