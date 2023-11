Après Zidane, une autre star regrette d’avoir raté Messi !

Thomas Bourseau

Il y a eu plusieurs versions de Lionel Messi. De ses débuts en tant qu’ailier percutant et intenable à maître à jouer au coeur du jeu en passant par buteur invétéré au milieu de sa carrière, Messi a illuminé bien des terrains de football et en a fait rêver plus d’un. Zinedine Zidane a récemment fait part de son regret de ne pas avoir pu partager le terrain avec l’octuple lauréat du Ballon d’or. Harry Kane partage l’avis du champion du monde 98.

« C’est dommage que nous n’ayons jamais pu jouer ensemble. Mais pour moi, c’est le moment de te donner le ballon (ndlr qu’il a aux pieds) ». Voici comment Zinedine Zidane a entamé l’interview croisée pour Adidas à Miami avec Lionel Messi.

Zidane : «Un mot sur Messi ? Juste un : Magie»

Le Ballon d’or 98 et légende du Real Madrid n’a pas fait de langue de bois en dévoilant tout le respect et l’admiration qu’il a pour l’icône du FC Barcelone. « Un mot sur Messi ? Juste un : Magie. Leo et moi ne sommes pas ensemble tous les jours. Alors aujourd’hui est très important pour moi parce que je peux lui dire à quel point je l’admire. Et tous les gens qui aiment le football et ces joueurs qui sont différents. Pour moi, c’est de la magie, de la pure magie. De la magie dans le sens où avant même de recevoir le ballon, il savait déjà ce qu’il devait faire ».

Harry Kane : «J’aurais adoré jouer avec Messi»