Équipe de France : Deschamps appelle Zaïre-Emery et se fait cartonner !

Thomas Bourseau

Ce jeudi, Didier Deschamps a fait appel, pour la première fois de la jeune carrière du milieu de terrain du PSG, à Warren Zaïre-Emery. Du haut de ses 17 ans et avec sa petite expérience chez les professionnels, il était trop tôt pour le convoquer chez les Bleus selon Jérôme Rothen.

Pendant la cérémonie du Ballon d’or le lundi 30 octobre dernier, Didier Deschamps avait laissé entendre qu’il pourrait prendre en considération une convocation de Warren Zaïre-Emery alors qu’Aurélien Tchouaméni s’est dernièrement blessé au pied notamment. Ce jeudi, en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a bel et bien appelé le milieu de terrain du PSG.

«J’attaque Deschamps aujourd’hui parce que son mode de fonctionnement et de sélection, je ne le comprends pas»

Cependant, alors que Warren Zaïre-Emery n’a que 17 ans et une expérience professionnelle restreinte de par son âgé, Jérôme Rothen estime qu’il est trop tôt pour un tel saut. « Zaïre-Emery en équipe de France ? Bien sûr que ça va trop vite, je suis le premier à dire qu’il faut s’enflammer au PSG et être fier d’avoir un jeune qui est titulaire et à plus que montrer le bout de son nez depuis le début de saison. Il représente le PSG et je lui dis bravo à lui d’arriver à faire ça depuis le début de l’année. J’attaque Didier Deschamps aujourd’hui, parce que son mode de fonctionnement et de sélection, je ne le comprends pas. Mais lorsque tu ne fais pas attention, tu peux griller le joueur et tu ne sais pas comment il va s’en remettre, mais ils s’en fichent de savoir si dans deux ans, on ne parlera plus de son talent, mais du fait que ce soit allé trop vite et qu’il ait été jugé trop vite et que même mentalement ou physiquement il n’arriverait pas à s’en remettre ».

Deschamps esquive une polémique qui a piégé le PSG https://t.co/XopPkGkyTL pic.twitter.com/x27EBMgFa2 — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Il n’a que 36 matchs de Ligue 1 en tout»