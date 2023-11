En plein calvaire, Neymar reçoit un message pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour Neymar. Gravement blessé au genou, l'ancien joueur du PSG est déjà contraint de mettre un terme à sa saison. Opéré il y a quelques jours, l'international brésilien a reçu le soutien de son sélectionneur Fernando Diniz. Avant de défier la Colombie le 17 novembre prochain, le technicien espère récupérer un joueur à 100% de ses capacités dans les prochains mois.

Nous sommes qu'au mois de novembre et Neymar a déjà été contraint de mettre un terme à sa saison. Lors de la rencontre face à l'Uruguay le 18 octobre dernier, l'ancien joueur du PSG est mal retombé et s'est blessé gravement au genou. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou, Neymar est sorti en pleurs. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 10 mois.

Neymar opéré avec succès

Récemment, Neymar s'est fait opérer par le médecin de la sélection brésilienne à Belo Horizonte. « L'opération a été un succès. Nous sommes très satisfaits du résultat. Il a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur et les deux lésions du ménisque ont été réparées » a confié Rodrigo Lasmar. Neymar va entamer une longue période de rééducation. Sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz a tenu à lui apporter son soutien.

« Il doit encore écrire les plus belles pages de son histoire »