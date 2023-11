Ballon d’or : La FFF donne rendez-vous à Mbappé !

Thomas Bourseau

Finaliste de la Coupe du monde avec l’équipe de France et meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé a vu le bourreau des Bleus, Lionel Messi, raflé le Ballon d’or 2023. Pour Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, ce ne serait que partie remise pour Mbappé.

Kylian Mbappé s’est hissé pour la première fois de sa carrière sur le podium du Ballon d’or. En effet, de par ses statistiques et sa Coupe du monde la saison passée, Mbappé a réuni suffisamment de suffrages pour avoir le meilleur classement de sa carrière pour la distinction individuelle suprême.

«C’est certainement peut-être le meilleur footballeur du monde en activité»

Néanmoins, la semaine dernière lors de l’annuelle cérémonie du Ballon d’or au Théâtre du Châtelet, c’est Lionel Messi qui a été sacré. Le champion du monde 2022 a devancé Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Présent sur le plateau d’ Europe 1, Philippe Diallo a cependant assuré que le capitaine de l’équipe de France est le numéro un mondial. « Kylian Mbappé, par ce qu’il fait et la façon dont il pèse sur les matchs, le nombre de buts qu’il marque… Même en finale de Coupe du monde où pendant 70 minutes on a été en très grande difficulté et qu’il a changé une partie du cours du match même si on ne gagne pas à la fin me fait penser qu’aujourd’hui, c’est certainement peut-être le meilleur footballeur du monde en activité ».

«Il est le candidat naturel à la succession de Lionel Messi»