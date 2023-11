Ballon d’or : Messi dévoile l’identité de son successeur

Thomas Bourseau

Ayant soulevé le 8ème et sans doute dernier Ballon d’or de sa riche carrière en début de semaine, Lionel Messi a dressé une liste de joueurs qui devraient lui succéder pour la distinction individuelle suprême dans les prochaines années. Dont un certain Kylian Mbappé.

Lundi soir, au Théâtre du Châtelet, Lionel Messi est entré un peu plus dans la légende en remportant un huitième Ballon d’or. Au passage, Messi a devancé Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé au classement des joueurs de la saison dernière. Et pour l’Argentin, ils devraient lui succéder à l’avenir.

«Haaland, Mbappé, Vinicius…»

« Cela fait quelques années que l’on voit arriver des joueurs qui peuvent prétendre le gagner. Il pourrait y avoir une très belle bataille dans les prochaines années, avec des joueurs tels que (Erling) Haaland, (Kylian) Mbappé, Vinicius… Beaucoup de jeunes vont se battre pour les prochains Ballons d’or ». a confié Lionel Messi à France Football.

Lionel Messi n’omet pas le jeune prodige du Barça : Lamine Yamal

Éprouvant toujours énormément d’affection envers le FC Barcelone bien qu’il n’ait pas eu l’opportunité d’y finir sa carrière de joueur comme il l’aurait souhaité, Lionel Messi n’a pas manqué de nommer Lamine Yamal (16 ans) comme éventuel futur Ballon d’or. Une chose est sûre, les prochaines éditions s’annoncent d’ores et déjà disputées.