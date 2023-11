Ballon d’or : Messi critiqué, une légende s’agace

Thomas Bourseau

Lionel Messi a soulevé le huitième Ballon d’or de sa carrière lundi soir au Théâtre du Châtelet. Néanmoins, en Espagne notamment, ce choix est sujet à la controverse. Pour Xavi Hernandez, coach du FC Barcelone et ancien coéquipier de Lionel Messi, il n’y a absolument pas matière à débattre.

Xavi Hernandez n’a pas eu de Ballon d’or au fil de sa carrière. Et pourtant, l’ancienne icône du FC Barcelone et l’une des pierres angulaires du succès de La Roja entre 2008 et 2012 a remporté tous les trophées possibles et imaginables. Néanmoins, Lionel Messi affichait un niveau stratosphérique à cette époque et a chipé le Ballon d’or à Xavi et Andrés Iniesta, tous deux sacrés champions du monde à l’été 2010 en Afrique du Sud.

«Messi était et est toujours le meilleur»

Une anomalie selon Thierry Henry qui s’offusquait dernièrement sur le plateau de CBS Sports. « Les Espagnols ont dominé le football mondial pendant 6 ans et en club aussi. Ils gagnaient l'Euro (ndlr en 2008 et 2012) et la Coupe du monde en même temps (en 2010). Si je parle de Xavi et d'Iniesta ? C'est ce que je dis, vous me dites que ces gars-là, à Barcelone, à un moment donné, ne le méritaient pas ? ». Néanmoins, Xavi Hernandez avait répondu que « Messi était et est toujours le meilleur ».

«En Espagne, tout est sujet à controverse»