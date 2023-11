Mbappé a un nouveau projet, il déballe tout

Amadou Diawara

Par le biais de son association, « Inspired by KM », Kylian Mbappé s'est fixé un objectif XXL. En effet, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France souhaite aider 98 enfants, nés entre 2003 et 2010 et choisis dans la mixité, à vivre leur rêve, comme il le fait aujourd'hui en tant que footballeur professionnel.

Très actif sur les terrains, Kylian Mbappé l'est aussi en dehors. En effet, le capitaine de l'équipe de France multiplie les bonnes actions pour venir en aide aux personnes dans le besoin, et notamment des enfants. D'ailleurs, le numéro 7 du PSG s'est fixé un nouvel objectif colossal avec son association « Inspired by KM » , créée en janvier 2020.

Mbappé veut aider 98 enfants à réaliser leur rêve

Selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé aurait pour but d'aider 98 enfants à vivre leur rêve, et ce, comme il le fait actuellement en tant que football professionnel. Des enfants nés entre 2003 et 2010 et choisis dans la mixité sociale, ethnique ou de genre.

Mbappé va choisir les enfants dans la mixité sociale