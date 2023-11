Mbappé : Le PSG prépare un coup à la Neymar ?

Pierrick Levallet

L'avenir de Kylian Mbappé demeure encore très incertain au PSG. Le club de la capitale fait tout son possible pour le prolonger, alors que le Real Madrid suit le dossier de très près. Cependant, les Merengue craindraient que la formation parisienne ne se venge comme elle l'a fait contre le FC Barcelone avec Neymar si jamais Kylian Mbappé venait à débarquer en Espagne à l'issue de la saison.

Depuis plusieurs années maintenant, le Real Madrid aimerait mettre la main sur Kylian Mbappé. Et une fois de plus, la star de 24 ans fait l’objet de rumeurs l’envoyant dans la capitale espagnole à l’issue de la saison. L’international français est en fin de contrat avec le PSG et son avenir demeure encore très incertain.

Rien n'est fait pour l'avenir de Mbappé

Naturellement, le PSG fait tout son possible pour le prolonger et éviter un départ libre l’été prochain. Mais pour le moment, rien n’est joué dans cette affaire. Le Real Madrid, de son côté, garde pour l’instant ses distances avec Kylian Mbappé pour une raison bien précise.

Le Real Madrid craint la vengeance du PSG