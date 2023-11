Mbappé - Haaland : Il annonce la couleur pour le Ballon d’or

Thomas Bourseau

Lionel Messi a mis la main sur un huitième Ballon d’or, mais s’en est allé pour l’Inter Miami. Ses dauphins Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé sont amenés à prendre sa succession selon les mots de l’Argentin. Pour Manuel Akanji, défenseur de Manchester City, Haaland devait déjà rafler celui de cette année et se projette.

Erling Braut Haaland a tout gagné la saison dernière. Pour son premier exercice à défendre les couleurs de Manchester City, le Norvégien a réalisé un triplé historique qui n’avait plus eu lieu depuis 1999 en Angleterre : la Premier League, la FA Cup… et la Ligue des champions.

Messi sacré, Haaland et Mbappé complètent le podium

En outre, le serial buteur de Manchester City a inscrit 56 buts en 57 matchs en club et avec la sélection norvégienne. De plus, Haaland a terminé meilleur buteur de la Premier League et de la Ligue des champions. Malgré tout ça, il n’a été que le dauphin de Lionel Messi, sacré pour la huitième fois de sa carrière devant le principal intéressé ainsi que Kylian Mbappé. Au moment de son discours, Messi a reconnu que Mbappé et Haaland devraient rafler plusieurs Ballons d’or dans les années à venir.

Mbappé - Haaland : Griezmann répond cash à un journaliste ! https://t.co/2oiBFTOiaB pic.twitter.com/KDmP4icMB9 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«J'espère qu'il le gagnera. Il a fait tout ce qu'il pouvait l'année dernière»