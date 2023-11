Deschamps contribue à un record, c’est une habitude

Thomas Bourseau

C’est officiel depuis jeudi dernier : Warren Zaïre-Emery (17 ans) va connaître son premier rassemblement avec l’équipe de France A en ce mois de novembre. En effet, Didier Deschamps l’a convoqué, prématurément selon Jérôme Rothen. Néanmoins, cela fait partie du parcours de Zaïre-Emery, prématuré dès son plus jeune âge. Explications.

Warren Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner depuis ses débuts professionnels. Et Christophe Galtier, qui l’a lancé au PSG la saison dernière, n’est pas celui qui dira le contraire. Pour L’Équipe , dans la foulée de l’annonce de sa première sélection en équipe de France par Didier Deschamps jeudi qui va faire de lui le plus jeune joueur à fêter sa première sélection depuis la première guerre mondiale, l’ex-coach du PSG a tenu le discours suivant. « Quand on préparait la saison, j'avais une liste de jeunes qu'il fallait voir. Warren a vite intégré le groupe et avec le staff on s'est dit : putain, mais ce gamin a 16 ans et l'attitude d'un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches ! ».

Galtier «Au bout de deux-trois mois, tu t'aperçois que tes grands joueurs aiment l'avoir dans leur équipe à l’entraînement»

Toujours au cours de ladite interview, Christophe Galtier expliquait en outre que le milieu de terrain à présent âgé de 17 ans du PSG, faisait même l’unanimité auprès des stars du club comme un certain Lionel Messi par exemple. « Au bout de deux-trois mois, tu t'aperçois que tes grands joueurs aiment l'avoir dans leur équipe à l’entraînement. (…) Quand tu le mettais avec Kylian (Mbappé), Neymar, Leo (Messi), (Sergio) Ramos ou (Marco) Verratti, ils ne faisaient pas la gueule en le voyant avec la même couleur de chasuble, loin de là ».

«Comme à l’école, on a dû le surclasser tellement il était brillant»