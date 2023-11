Zinédine Zidane dévoile un gros regret !

La rédaction

Réunis par l'équipementier Adidas, Zinédine Zidane et Lionel Messi ont échangé sur leur carrière respective. Au cours de cette longue discussion, le champion du monde 1998 a notamment confié qu'il aurait rêvé partagé son maillot avec l'international argentin, qui lui a rendu la pareille. Le dernier Ballon d'Or n'a pas caché son admiration pour son aîné.

Zinédine Zidane et Lionel Messi ont été réunis à Miami par Adidas. L'occasion pour les deux légendes d'échanger sur leur vision du football et de se laisser aller à certaines confidences. Retraité des terrains depuis 2006, Zidane a envoyé un beau message à Messi.





Zidane s’incline et fait un aveu sur Messi ! https://t.co/FziAg6nDpW pic.twitter.com/VzJkVf8gmV — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« C’est dommage que nous n’ayons jamais pu jouer ensemble »

« C’est dommage que nous n’ayons jamais pu jouer ensemble. Mais pour moi, c’est le moment de te donner le ballon (ndlr qu’il a aux pieds) » a lâché Zidane. Admiratif, Messi a aussi tenu à lui rendre hommage.

« Je t’admire beaucoup »