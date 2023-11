Haaland clame son amour pour Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo n’est pas l’idole d’Erling Braut Haaland qui est Michu selon son propre aveu. Néanmoins, la science du déplacement de Ronaldo et la progression constante dans son jeu ont laissé Haaland sans voix en grandissant. C’est en effet ce que la star de Manchester City a fait savoir en interview.

Erling Braut Haaland est né en 2000, soit deux petites années avant les débuts professionnels de Cristiano Ronaldo au Sporting Lisbonne. Figure emblématique du football du XXIème siècle, celui qui est surnommé CR7 est une source d’inspiration pour beaucoup de joueurs actuels. Et c’est notamment le cas d’Haaland.

«Je me souviens l'avoir toujours regardé sur YouTube»

Pour TV2 et dans des propos relayés par 90min , Erling Braut Haaland a totalement déclaré sa flamme pour Cristiano Ronaldo en expliquant comment il s’est inspiré du quintuple Ballon d’or. « Je me souviens l'avoir toujours regardé sur YouTube pour ses mouvements dans la surface : Il avait l'habitude de faire deux ou trois mouvements avant d'attaquer l'espace dans lequel il voulait se trouver. C'est une sorte de duel dans cette situation avec les défenseurs centraux. Il est important de le faire au bon moment. Et le poteau doit être bon. Si vous ne recevez pas un bon centre, vous ne pourrez pas marquer de la tête ».

«C'est incroyable ce qu'il fait»