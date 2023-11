Benzema réclame la tête de son entraîneur ? Il dévoile la vérité

Thibault Morlain

A Al-Ittihad, Karim Benzema a un nouvel entraîneur. En effet, Marcelo Gallardo est venu remplacer Nuno Espirito Santo, remercié il y a quelques jours maintenant. L'ancien du Real Madrid est-il d'ailleurs à l'origine du départ du Portugais ? Alors que certaines rumeurs sont apparues en ce sens, une mise au point est arrivée d'Arabie Saoudite.

En s'engageant en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad, Karim Benzema a donc intégré l'effectif de Nuno Espirito Santo. Mais entre les deux hommes, le courant n'est visiblement pas passé. En effet, il a été question de certaines tensions entre le Français et le Portugais. De quoi faire dire à certains que Benzema avait été à l'origine du licenciement de son entraîneur.

Zaïre-Emery imite déjà Zidane et Benzema en équipe de France ! https://t.co/THUZ5YifhR pic.twitter.com/pJCQLmCqWx — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Une influence de Benzema ?

Président de la Fédération saoudienne, Saad Al Lazeez a mis les choses au point à ce propos. Rapporté par le compte X, ActuSPL , il a expliqué : « Ni Karim Benzema et ni le président d'Al-Ittihad ne nous ont parlé du licenciement de Nuno Santo. La décision de licencier Nuno Santo vient d’Al-Ittihad ».

Gallardo débarque à Al-Ittihad