Un attaquant de l’équipe de France déclare sa flamme à Benzema

Hugo Chirossel

Attaquant du Real Madrid pendant près de 15 ans, Karim Benzema est un exemple pour beaucoup d’attaquants. C’est notamment le cas de Marcus Thuram. L’international français a déclaré qu’il s'inspirait beaucoup du joueur formé à l’OL. Ce dernier lui prodigue d’ailleurs ses conseils et représente l’avant-centre qu’il aimerait être à l’avenir.

Alors qu’il évoluait plutôt sur un côté à ses débuts, Marcus Thuram s’est mué en attaquant axial. Un rôle qu’il occupe désormais à l’Inter Milan aux côtés de Lautaro Martinez, qu’il a préféré rejoindre plutôt que le PSG. Comme indiqué par Le 10 Sport , il figurait sur la liste du club de la capitale l’été dernier. Devancé jusque-là par Randal Kolo Muani et Olivier Giroud, Marcus Thuram devrait même avoir sa chance à la pointe de l’attaque de l’équipe de France samedi, lors de la rencontre face à Gibraltar.

«Benzema ? C'est le 9 que je veux être»

Pour progresser au poste d’avant-centre, Marcus Thuram s’inspire des meilleurs, et notamment de Karim Benzema. « C'est le 9 que j'aime le plus. Il joue comme un 9, mais aussi comme un 10, à l'extérieur.... Il joue partout et où qu'il aille, il peut apporter une solution à l'équipe, c'est le 9 que je veux être », a confié l’international français (13 sélections), dans un entretien accordé à DAZN .

Le conseil le plus important de Benzema à Marcus Thuram