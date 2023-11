Ballon d’Or : Déjà une grande nouvelle pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La course est déjà lancée pour le Ballon d'Or et Kylian Mbappé partira avec un avantage conséquent sur son plus sérieux concurrent : Erling Haaland. Le buteur de Manchester City ne disputera pas le prochain Euro et devra nécessairement performer avec son club pour avoir une chance de soulever le précieux trophée.

Troisième au classement du Ballon d'Or cette année, Kylian Mbappé a pris rendez-vous pour 2024. Mais pour avoir une chance de succéder à Lionel Messi, le joueur du PSG va devoir performer avec son club, mais aussi avec l'équipe de France. L'Euro, qui débutera en juin prochain, pourrait donner un indice de taille sur le prochain vainqueur du Ballon d'Or.

PSG : Deschamps mise sur Mbappé, c’est totalement validé https://t.co/dgzPb2zAqT pic.twitter.com/5GCTuxut4A — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Haaland ne disputera pas l'Euro

Une compétition que ne disputera pas Erling Haaland. Deuxième cette année, l'international norvégien a été éliminé. Le buteur rate une occasion de se montrer. Surtout que ses plus sérieux concurrents disputeront ce tournoi.

Mbappé grand favori ?